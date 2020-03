Koudste nacht van het jaar in De Bilt, kouder dan in hele winter

Het is in de hele winterperiode officieel niet zo koud geweest als afgelopen lentenacht. Op het hoofdstation in De Bilt was het in de nacht van dinsdag op woensdag -4,3 graden. In Woensdrecht zakte het kwik woensdagochtend vroeg zelfs naar -6,2 graden, de laagste temperatuur in Nederland dit jaar en dit winterhalfjaar.