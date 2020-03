Op1 op zaterdag schot in de roos voor NPO

De zaterdagse editie is de best bekeken aflevering sinds de start in januari. Vanaf deze week zend NPO 1 Op1 iedere dag uit. Zondagavond maakt Jeroen Pauw zijn comeback op de zender nadat hij vorig jaar afscheid had genomen.

All You Need Is Love heeft met de aflevering waarin geen publiek in de zaal zat 1,4 miljoen kijkers getrokken. Op de kijkcijferlijst kwam de show van RTL4 op de zevende plek terecht. “Het wordt de meest bizarre opname ever”, had presentator Robert ten Brink eerder al gezegd over de veranderingen in zijn programma vanwege de coronacrisis. Normaal zitten er ruim 400 man in de studio, nu was die zo goed als leeg. Vorige week zaten er nog zo’n vijftig man publiek bij de opnamen. In de uitzending van zaterdag maakte Robert gebruik van ‘love streams’ waardoor er toch interactie mogelijk was tussen de kandidaten in de show.

Het NOS journaal van 20 uur werd het best bekeken met drie miljoen kijkers.