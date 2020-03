India moet binnenblijven om coronavirus

De circa 1,3 miljard inwoners van India moeten zondag veertien uur binnenblijven vanwege een landelijk uitgaansverbod dat is ingesteld om verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Het verbod duurt van zeven uur ‘s ochtends (lokale tijd) tot negen uur in de avond. Premier Narendra Modi zei kort voordat de maatregel van kracht werd dat het uitgaansverbod “enorme kracht zal geven” aan de Indiase bestrijding van het coronavirus. “De stappen die we nu nemen, zullen ons in de toekomst helpen”, stelde Modi. “Blijf binnen en gezond.”

Meerdere staten in India zijn op slot gegaan om besmettingen te voorkomen. Komende week weert het land alle internationale passagiersvluchten en eerder zijn visumaanvragen voor de meeste landen al stopgezet. 332 gevallen van het longvirus zijn bekend in India, vijf patiënten zijn overleden.