Colombia meldt eerste coronadode

In Colombia is voor het eerst iemand overleden aan het coronavirus, meldden de autoriteiten zaterdag.

Het dodelijke slachtoffer is een 58-jarige man die als taxichauffeur werkte in Cartagena, maakte het Colombiaanse ministerie van Gezondheid bekend.

In het Zuid-Amerikaanse land is bij 196 mensen het coronavirus vastgesteld. Vanaf dinsdag is voor de gehele bevolking 19 dagen lang een verplichte quarantaine van kracht, kondigde president Ivan Duque vrijdag aan.