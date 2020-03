Coronatest bij Amerikaanse vicepresident Mike Pence negatief

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en zijn echtgenote zijn niet besmet met het nieuwe coronavirus. Dat wees een test bij het stel uit. Pence had eerder zaterdag al aangekondigd dat hij een test zou ondergaan. Pence is namens de Amerikaanse regering de leider van de strijd tegen de uitbraak van het coronavirus.

Pence had naar eigen zeggen geen ziekteverschijnselen, maar liet zich uit voorzorg toch testen nadat vrijdag iemand in zijn team besmet was geraakt met het virus.

De Amerikaanse president Donald Trump testte eerder al negatief op besmetting met het virus. De resultaten van zijn test werden vorig weekend bekend. Trump is twee weken geleden met zeker zes mensen in contact geweest die besmet zijn met het longvirus.

In de Verenigde Staten zijn tot nu toe ruim 26.000 mensen besmet en vielen 324 doden. Alleen zaterdag al kwamen er ruim 6700 besmettingen bij. Dat is de grootste groei van alle landen.