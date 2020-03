Conte: alle niet-essentiële bedrijven in Italië moeten dicht

Het regeringsbesluit betekent dat alleen de supermarkten, apotheken, postkantoren en banken open mogen blijven. Ook blijven cruciale overheidsdiensten en het vervoersstelsel zoveel mogelijk in bedrijf.

Sluiting van alle andere bedrijven tot 3 april is volgens Conte nodig om “ervoor te zorgen dat iedere Italiaan verzekerd blijft van de essentiële diensten”.

In Italië zijn sinds vrijdag 800 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het hoogste aantal op één dag sinds de uitbraak van het virus in het land. Het totale aantal doden in het land steeg tot 4825.