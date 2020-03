Eerste dode door coronavirus Israël is Holocaustoverlevende

Israël heeft een eerste dode bevestigd als gevolg van het coronavirus. Het is de 88-jarige Aryeh Even, een overlevende van de Holocaust uit Hongarije, meldde The Jerusalem Post.

Hij werd ongeveer een week geleden in het ziekenhuis opgenomen en in de quarantaineafdeling geplaatst voor coronaviruspatiënten. Hij kwam in een ernstige toestand aan en naar verluidt leed hij aan een aantal onderliggende aandoeningen.

Even woonde in een woonzorgcentrum in Jeruzalem. Zes andere senioren uit hetzelfde centrum hebben ook het coronavirus opgelopen, van wie er één in ernstige toestand in het ziekenhuis ligt.

Israël heeft tot nu toe 883 bevestigde gevallen van het coronavirus en één overlijden gemeld. De Palestijnen hebben 52 gevallen op de bezette Westelijke Jordaanoever en geen enkele in de Gazastrook.