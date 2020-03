10.000 telefoontjes per dag over gestrande Nederlanders

De hulplijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt dagelijks 10.000 telefoontjes van in het buitenland gestrande Nederlanders en hun familie over de terugkeer naar ons land. De website met reisinformatie en -adviezen is in de afgelopen week meer dan zeven miljoen keer bezocht.

Dat meldt het ministerie in een persbericht, waarin het ook aangeeft overuren te draaien om Nederlanders thuis te krijgen die door beperkingen wegens het coronavirus niet terug kunnen reizen. Volgens Buitenlandse Zaken gaat het om “duizenden” mensen.

“Met man en macht werken we om de Nederlanders die nu vastzitten zo snel mogelijk terug te laten keren”, zegt minister Stef Blok. Ook in de 150 Nederlandse ambassades en consulaten wordt “dag en nacht” doorgewerkt om Nederlanders bij te staan.

Terugkeer onmogelijk

Blok praat dagelijks met collega-ministers van Buitenlandse Zaken over problemen waardoor terugkeer onmogelijk is. Zijn ministerie heeft samen met de reisbranche en luchtvaartmaatschappijen contact met landen “om te bemiddelen in landingsmogelijkheden van commerciële toestellen en zo nodig extra vluchten. Dat is gelukt in onder andere Egypte, Marokko en Tunesië, waar vandaan duizenden Nederlanders afgelopen dagen hebben kunnen vertrekken naar Nederlandse luchthavens.”

Gestrande Nederlanders kunnen 24 uur per dag, zeven dagen per week terecht bij de hulplijn via +31 (0) 247 247 247. Het ministerie raadt deze mensen aan zich te melden bij de ambassade, en zich aan te melden op informatieservice.nederlandwereldwijd.nl.