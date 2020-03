Kabinet Slowakije draagt mondkapjes bij beëdiging

Matovic en zijn team droegen bij de beëdiging in de hoofdstad Bratislava de kapjes om zich te beschermen tegen het coronavirus. Dat is in Slowakije onder meer in openbare gebouwen en het openbaar vervoer verplicht.

De verkiezingen eind februari leidden tot een omslag. De sociaaldemocraten verloren en partijen wonnen die zeggen de corruptie te willen bestrijden. Matovic (46) vormde een coalitie van vier partijen, die onder druk van de coronacrisis tot stand kwam. Hij riep de Slowaken op tot solidariteit en verantwoordelijkheid bij de strijd tegen het virus.