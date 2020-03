Coronabrandhaard Lombardije meldt recordaantal nieuwe doden

De zwaar door het coronavirus getroffen Noord-Italiaanse regio Lombardije heeft een nieuw recordaantal doden geteld in een etmaal. In 24 uur steeg het aantal sterfgevallen met 546 naar 3095.

Een dag eerder waren zo’n 380 nieuwe sterfgevallen geregistreerd. Dat was toen de grootste stijging in een dag sinds de uitbraak. Het aantal besmettingen in de regio met het financiële centrum Milaan is met ruim 3000 opgelopen tot ruim 25.515.

In heel Italië nam het aantal doden vrijdag al toe tot boven de 4000, wereldwijd een record. Zelfs China, waar de uitbraak van het nieuwe coronavirus begon, registreerde officieel minder slachtoffers.