Finland meldt eerste dode door coronavirus

Finland bevestigde zaterdag een eerste dode als gevolg van het coronavirus. De uitbraak van het virus is “op weg naar de volgende, serieuzere fase” in het land, melden de gezondheidsautoriteiten.

Het Finse Instituut voor Gezondheid en Welzijn gaf geen details over de patiënt, behalve dat de persoon “bejaard” was, woonachtig in de regio Helsinki en op vrijdag was overleden.

De autoriteiten zeiden dat er nu 521 bevestigde besmettingsgevallen in Finland zijn, maar dat alleen risicopatiënten worden getest. Het aantal kan daarom tot dertig keer hoger zijn, aldus het instituut.

Premier Sanna Marin kondigde maandag de noodtoestand aan, waardoor de grens is gesloten voor niet-ingezetenen en openbare bijeenkomsten van meer dan tien mensen zijn verboden.