Helft besmette mensen in Zwitserland onder de 51 jaar

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus is in Zwitserland in 24 uur met 1273 gestegen. Zwitserse media meldden dat het in de helft van de gevallen om mensen gaat die jonger zijn dan 51 jaar. Het aantal besmettingen dat in het land is geconstateerd staat nu op 6113 volgens de gezondheidsautoriteiten. Met de laatste dertien sterfgevallen ligt het dodental nu op 56.