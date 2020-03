Sociale partners willen snel nieuwe wet over schuldsanering

“Met deze wet kunnen bedrijven sneller worden gered als dat nodig is”, zeggen de sociale partners in een gezamenlijke verklaring. Ze wijzen erop dat er situaties kunnen ontstaan waarin ondernemingen verliezen leiden die financiers of aandeelhouders niet kunnen delen. Dan is snelheid geboden om te voorkomen dat een bedrijf in een faillissement terechtkomt. Via gedwongen schuldsanering kunnen bedrijven in moeilijkheden toch doorgaan.

