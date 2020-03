Bankpresident: recessie Duitse economie is onvermijdelijk

Een recessie in Duitsland is "onvermijdelijk" geworden nu het coronavirus zich steeds verder verspreidt. Dat heeft Jens Weidmann, het hoofd van de Duitse centrale bank, gezegd in een interview met de krant Die Welt.

Van een recessie is sprake als een economie in twee achtereenvolgende kwartalen krimpt. Dat het menens is, is overigens ook al bij de Duitse overheid bekend. Berlijn heeft al laten weten nationalisatie van belangrijke bedrijven niet uit te sluiten en wil ook miljardenhulp gaan bieden aan kleine en zelfstandige ondernemers om de crisis te overleven.

Weidmann zei ook dat het deze week door de Europese Centrale Bank (ECB) aangekondigde noodprogramma voor de opkoop van 750 miljard euro aan obligaties, niet betekent dat de schatkist van de centrale bank in Frankfurt nu leeg is. Wel benadrukte de Duitser dat centrale banken slechts ondersteuning kunnen bieden en dat regeringen voorop moeten lopen in de strijd tegen het virus en de economische gevolgen ervan.