Aantal Nederlandse doden door coronavirus stijgt tot 136

In een dag tijd zijn 30 mensen in Nederland overleden aan de ziekte Covid-19, die wordt veroorzaakt door het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 136, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdag bekend. Verder werden sinds vrijdag 637 mensen positief getest op het virus, waardoor het totaal aantal besmettingen nu op 3631 staat. De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95. De meesten overledenen zijn tussen de 80 en 84 jaar.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant. Het zijn er 1180. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (486), Noord-Holland (461) en Limburg (418).

Op de afdelingen intensive care (ic) liggen nu zeker 285 patiënten. Dat is het laatste cijfer van de Nationale Intensive Care Evaluatie, die continu nieuwe informatie krijgt over de situatie in ziekenhuizen.

Het RIVM gaat ervan uit dat meer mensen besmet zijn met het coronavirus dan nu bekend is. Niet iedereen wordt meer getest.