Weer coronapatiënten uit Brabant naar ziekenhuizen in noorden

Vijf mensen met het coronavirus die op de intensive care in Brabantse ziekenhuizen liggen, worden zaterdag overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden. Dat maakte het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) bekend. Het gaat om patiënten die momenteel op de ic van het Amphia ziekenhuis in Breda worden geholpen. Vrijdag werden ook al enkele besmette mensen overgeplaatst naar ziekenhuizen in het noorden.

Ate van der Zee, voorzitter van de raad van bestuur van het UMCG, zegt dat de ziekenhuizen goed voorbereid zijn. “In Groningen, Friesland en Drenthe zijn de ziekenhuizen goed voorbereid op een eventuele toename van het aantal patiënten met Covid-19”, zegt hij. “Als Noord-Nederlandse ziekenhuizen proberen we de ziekenhuizen in Brabant te ontlasten door waar mogelijk patiënten van hen over te nemen.”

Vrijdag werden al zes ic-patiënten vanuit Breda overgenomen door ziekenhuizen in het noorden. Dit weekend gaan ook circa zeventig zieken die niet op de intensive care liggen, naar Groningen, Friesland en Drenthe. Iedereen wordt vervoerd in ambulances.

Of er meer patiënten zijn die naar ziekenhuizen in andere delen van het land gaan is onduidelijk. In totaal werden de afgelopen dagen zo’n zestig patiënten verplaatst naar andere delen van het land, maakte een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vrijdagavond bekend.