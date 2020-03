Eerste loketten voor noodhulp zzp’ers kunnen al open

Zzp’ers die door de coronacrisis acuut in financiële nood zijn gekomen kunnen in sommige gemeenten komende week al aankloppen voor hulp, ook al moet de regeling nog formeel worden goedgekeurd. Volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kunnen gemeenten ervoor kiezen om een voorschot te verlenen.

Het kabinet kondigde de afgelopen week een steunpakket aan om de economie te ondersteunen, nu deze hard wordt geraakt door de coronacrisis. Onderdeel van de plannen is ook een versimpelde regeling voor bijstand voor zzp’ers, wier inkomen is weggevallen. Onder meer de partnerinkomenstoets en de levensvatbaarheidstoets zijn daarbij komen te vervallen.

Gemeenten die hun nek al uitsteken voor de zelfstandigen doen dat vooralsnog op eigen initiatief. De Volkskrant meldt bij monde van VNG-bestuurder Peter Heijkoop dat de loketten in grote steden maandag al opengaan en dat kleinere gemeenten snel zullen volgen. De gemeenten worden volgens hem overspoeld met aanvragen.

Aanvragers worden vanaf komende week al volgens de herziene richtlijnen getoetst, is afgesproken. Daarbij staat het gemeenten vrij om alvast voorschotten uit te keren. Daarvoor is door de overheid in eerste instantie 250 miljoen euro beschikbaar gesteld.