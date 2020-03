Google begint met coronaviruswebsite in VS

Google is in de VS een website begonnen die informatie en richtlijnen geeft over het coronavirus. De site (google.com/covid19) zal volgens de onderneming in de komende dagen ook in andere talen en andere landen beschikbaar worden. De site zou afgelopen week al starten, maar de Amerikaanse regering en lokale overheden begonnen veel strengere maatregelen tegen de verspreiding van het virus te treffen.

De site wordt opgezet in samenwerking met de overheid en is zaterdag vijf dagen later dan gepand gelanceerd.