Vrijwilligers gaan boodschappen doen voor zorgpersoneel

Het idee komt vandaan bij het bedrijf Roamler, dat normaal gesproken bedrijven uit de retailbranche voorziet van uiteenlopende diensten. Veel personeel zit thuis in verband met de coronacrisis.

Volgens de initiatiefnemers verdienen de medewerkers in de zorg wel iets beters dan lege schappen en volle supermarkten en dus worden zij via de website www.bezorg-dezorg.nl gelinkt aan een vrijwilliger die in de buurt woont. Vervolgens wordt het afgehandeld met een Tikkie, een betaalmethode via Whatsapp of SMS.

Website

“Zorgverleners hebben echt hulp nodig in deze tijd. We horen en lezen steeds weer verhalen van verpleegkundigen en artsen die niet meer hun dagelijkse boodschappen kunnen krijgen omdat gedurende hun lange dienst alles wordt leeggekocht. Supermarkten doen natuurlijk hun best de schappen aan te vullen, maar mensen kopen op dit moment veel meer dan normaal. Onze medewerkers zitten nu veelal op de bank en willen graag aan de slag. Bovendien willen zij graag zorgprofessionals helpen”, zegt Wiggert de Haan, directeur van Roamler.

De website is sinds zaterdagochtend 09.00 uur live. Zorgpersoneel uit het hele land kan gebruikmaken van de dienst.