FNV bezorgd over overbelasting van ouders die thuiswerken

Vakbond FNV is bezorgd over mogelijke overbelasting van werknemers die vanwege de coronacrisis thuis moeten werken. Van hen wordt ook verwacht dat ze kinderen opvangen en thuisonderwijs geven. De balans tussen werk en privé is ook veelal zoek bij ouders die vanwege de aard van hun werk niet thuis kunnen werken, en voor wie opvang van hun kinderen niet mogelijk is, blijkt uit klachten van leden.

De vakbond gaat komende week in gesprek met werkgevers in de Stichting van de Arbeid om te bezien of er noodafspraken gemaakt kunnen worden over verzuim en verlof. De FNV heeft begrip voor de situatie waarin werkgevers zitten en er zijn veel werkgevers die zich coulant opstellen. “Maar niet overal”, aldus de bond, die : “veel telefoontjes” van leden krijgt over werkgevers die te veel eisen stellen waardoor overbelasting dreigt.

FNV hoopt dat de maatregelen die de overheid heeft genomen op de arbeidsmarkt leiden tot rust en dat bedrijven wat lucht krijgen. Maar ook dat mensen niet gekort hoeven te worden op hun inkomen of hun baan verliezen.

De bond staat in nauw contact met kabinet en werkgevers om verdergaande maatregelen te bespreken. Daarbij is volgens de bond snelheid en duidelijkheid belangrijk. FNV heeft daarbij extra aandacht voor de positie van mensen met onzeker werk zoals uitzendkrachten, mensen met een nulurencontract en oproepkrachten.