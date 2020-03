Amerikaanse zanger Kenny Rogers overleden

De Amerikaanse zanger Kenny Rogers is op 81-jarige leeftijd overleden. Zijn familie meldde dat hij omringd door familie thuis in Colbert, Georgia, is ingeslapen. Kenneth Ray Rogers werd vooral beroemd als countryzanger. Hij was ook tekstdichter, fotograaf, zakenman, en acteur. Zijn succesvolste hits zijn Ruby, Islands in the Stream en The Gambler. Rogers geldt als een van de bestverkopende countryzangers ooit en heeft zo'n 100 miljoen platen verkocht. Hij heeft tal van prijzen gewonnen waaronder drie Grammy's.