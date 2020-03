Autobouwers sluiten fabrieken in Mexico om coronavirus

Het Japanse Nissan en het Amerikaanse GM sluiten zich zodoende aan bij concurrenten Volkswagen, Ford en Honda, die eerder al hun productie in Mexico staakten om het virus.

Nissan gooit vanaf woensdag zijn twee fabrieken en een onderzoekscentrum in het land dicht. GM heeft vestigingen in vier Mexicaanse staten, ook die gaan dicht. Woensdag zei GM ook zijn fabrieken in de VS voorlopig te sluiten.

Mexico is, mede dankzij de nabijheid van de Verenigde Staten en de lage loonkosten, een van ‘s werelds grootste autoproducenten. In het land zijn tot nu toe 164 gevallen van het coronavirus bekend en er is een dode gevallen.