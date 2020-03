Ook familiebedrijf van Trump moet clubs en restaurants sluiten

Ook het familiebedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump wordt geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie. Hotels worden op een laag niveau gezet of nemen geen reserveringen meer aan. Enkele golfbanen en restaurants zijn gesloten. Ook bij de exclusieve Mar-a-Lago-club in Florida is het geen ‘business as usual’ meer.

Volgens de Amerikaanse krant The New York Times zijn er al tientallen medewerkers in New York en Washington ontslagen. De Trump Organization grijpt vooral daar in waar de autoriteiten het verplichten. Op andere plekken probeert het bedrijf de zaken zo veel en lang mogelijk open te houden. Er wordt zelfs nog reclame voor gemaakt op sociale media.

Het familiebedrijf is betrokken bij ruim tien golfclubs en een reeks vijfsterrenhotels in Chicago, Hawaii, Las Vegas, New York, Vancouver en Washington, en verder in Ierland en Schotland.