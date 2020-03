In Frankrijk heeft het coronavirus in de afgelopen 24 uur 78 levens geëist. Het aantal doden is daardoor tot 450 gestegen, meldde het ministerie van Gezondheid.

In het ziekenhuis liggen ruim 5200 mensen die besmet zijn, van wie bijna 1300 op de afdeling intensive care. De topman van de dienst gezondheid zei dat de helft van de patiënten op de afdeling intensive care jonger dan 60 is.