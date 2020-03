Het zwaar getroffen Italië verscherpt de maatregelen om de coronacrisis in te dammen. Zo mogen de inwoners van 21 tot 24 maart de parken niet meer in. Ook andere activiteiten in de buitenlucht worden verder aan banden gelegd.

Volgens de minister van Gezondheid moet er nog meer worden gedaan in de strijd tegen het coronavirus. Het land registreerde de meeste coronadoden ter wereld, inmiddels ruim 4000.