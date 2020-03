Shell stelt grondstof voor handgels kosteloos beschikbaar

Olie- en gasreus Shell stelt een essentiële grondstof die nodig is voor de vervaardiging van handgels kosteloos beschikbaar. In de Shell-fabriek in Pernis wordt de handgel-component isopropylalcohol (IPA) geproduceerd. De onderneming heeft besloten 2,5 miljoen liter van deze synthetische alcohol beschikbaar te stellen voor de productie van handgels voor de zorgsector in Nederland.