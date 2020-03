Grensverkeer VS met Mexico en Canada aan banden gelegd

De mogelijkheden om tussen de Verenigde Staten en Mexico te reizen worden beperkt vanwege de coronacrisis. Dat geldt ook voor het grensverkeer tussen de VS en Canada.

De Amerikaanse regering meldde vrijdag dat daarover een akkoord is bereikt met de twee buurlanden. Toeristische reizen en grensverkeer voor recreatieve doeleinden zijn voorlopig niet toegestaan. De maatregel geldt in eerste instantie voor 30 dagen en wordt dan opnieuw bekeken.

President Donald Trump zei dat de maatregel wordt genomen om de gezondheid van de mensen in de drie landen beschermen, maar ook is bedoeld om illegale immigratie te ontmoedigen. Hij zei dat de VS, Mexico en Canada hebben afgesproken mensen terug te sturen die illegaal de grens willen oversteken.

Verder zei Trump dat de afspraken geen gevolgen hebben voor de handel tussen de drie landen en andere commerciële en economische activiteiten.