Brussel stelt loslaten begrotingsregels voor om coronacrisis

De Europese Commissie stelt de EU-lidstaten voor de huidige EU-begrotingsregels los te laten zodat de regeringen “zoveel als nodig is in hun economieën kunnen pompen”. Daarvoor wil voorzitter Ursula von der Leyen een speciale “ontsnappingsclausule” activeren.

Ze zegt dat in een video die de commissie vrijdagavond heeft vrijgegeven. “Dit hebben we nog nooit eerder gedaan”, aldus de Duitse over het voorstel “als antwoord op de pandemie”.