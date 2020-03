Koning: hoop dat saamhorigheid en trots ons blijven verbinden

Met de komst van het coronavirus is ons land binnen enkele weken drastisch veranderd. Dat zei koning Willem-Alexander vrijdag in een tv-toespraak. Hij deed een beroep op de saamhorigheid om door de coronacrisis heen te komen.

De koning noemde de maatregelen om de verspreiding van het virus af te remmen “noodzakelijk en ingrijpend” en sprak zijn medeleven uit naar de zieken en nabestaanden van mensen die zijn overleden door het virus. “Wij leven intens mee met de nabestaanden van de mensen die zijn overleden en met alle coronapatiënten, thuis of in een ziekenhuis.”

De koning zei dat het belangrijk is dat mensen alle aanwijzingen van experts opvolgen.

Belangrijk, aldus de koning, is het dat we goed zorgen voor kwetsbare mensen. “Laten we samen zorgen dat niemand zich in de steek gelaten voelt.”

“Iedereen heeft zijn eigen ervaringen en beleeft het op een andere manier. Maar ik hoop en verwacht dat een gevoel van saamhorigheid en trots ons dwars door deze moeilijke tijd zal blijven verbinden.”