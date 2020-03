Wereldgezondheidsorganisatie: veel coronapatiënten jonger dan 50

Mensen onder de vijftig jaar maken een aanzienlijk deel uit van de coronapatiënten waarvoor opname in het ziekenhuis is vereist. Dat benadrukte het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hij wijst op de gegevens van talrijke landen, die dat “duidelijk laten zien”. Hij waarschuwde jonge mensen dat zij niet onoverwinnelijk zijn. Het virus kan je weken naar een ziekenhuis sturen of zelfs doden, zei hij.