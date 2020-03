New Yorkers moeten zoveel mogelijk thuis blijven

Inwoners van de staat New York moeten vanaf zondag zoveel mogelijk binnenblijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bovendien moeten alle bedrijven die niet van essentieel belang zijn dicht blijven. Onder de bedrijven die wel mogen blijven draaien, zijn supermarkten en banken.

Dat heeft de gouverneur van New York, Andrew Cuomo, vrijdag aangekondigd. “Blijf binnen. En als je toch naar buiten gaat voor lichaamsbeweging, doe dat dan alleen.”

Het coronavirus heeft tot dusver in New York 35 levens geëist. In de staat zijn ruim 7000 mensen positief getest.

Donderdag maakte gouverneur Gavin Newsom van Californië bekend dat de circa 40 miljoen inwoners van de staat vanwege het coronavirus alleen nog voor noodzakelijke zaken de deur uit mogen gaan. Volgens Newsom raakt naar schatting 56 procent van de mensen in Californië de komende acht weken besmet met het longvirus.