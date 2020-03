Eindhoven Airport blijft open maar schaalt sterk af

Eindhoven Airport verkleint na het weekeinde de capaciteit op de luchthaven vanwege het sterk teruglopen van het vliegverkeer door de coronacrisis. De hoeveelheid personeel op de luchthaven is aangepast aan het gereduceerde aantal vluchten.

De luchthaven blijft open om de passagiersvluchten, veelal voor de terugkeer van passagiers, af te wikkelen. Dat betekent dat de vliegmaatschappijen Ryanair en WizzAir de dienstregeling van 28 bestemmingen in Bulgarije, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk openhouden.

De luchthaven raadt reizigers aan de website van hun luchtvaartmaatschappij goed in de gaten te houden omdat er wijzigingen kunnen optreden in de vliegschema’s.

De openingstijd van de terminal is vanaf maandag 06.15 tot 22.45 uur. Normaal is dat van 04.30 tot 24.00 uur. Er is een beperkt aantal winkels open.