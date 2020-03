Geen tbc-vaccin voor ziekenhuizen om tekort te voorkomen

Het RIVM weigert vaccins tegen tuberculose (tbc) te leveren aan alle ziekenhuizen die daarom vragen, omdat dan tekorten ontstaan. Twee academische ziekenhuizen, UMC Utrecht en Radboudumc in Nijmegen, opperden eerder deze week dat het vaccin tegen tbc mogelijk het risico op besmetting met het nieuwe coronavirus kan verminderen. Ze gaan onderzoeken of dat zo is, door honderden zorgmedewerkers te vaccineren met het middel BCG (Bacillus Calmette-Guérin).