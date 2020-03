Burgemeestersvoorzitter: scenario lockdown in de maak

Op de vraag of de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hiermee bezig is, zei Spies: “Daar is zij niet alleen mee bezig, maar daar zijn we allemaal mee bezig. Omdat we natuurlijk samen met de mensen van de GGD en van de politie en van de veiligheidsregio’s alle scenario’s aan het uitwerken zijn.”

Volgens haar zijn ingrijpender maatregelen mogelijk nodig “als de capaciteit van de zorg nog intensiever benut moet gaan worden”. Volgens haar is een van de scenario’s het nog verder stilleggen van het openbare leven. “Een ander scenario is ook: wat als na 6 april deze situatie toch nog langer voortduurt? Dus er wordt achter de schermen door heel veel mensen heel hard gewerkt en nagedacht om allerlei als-dansituaties in beeld te brengen, waarvan we natuurlijk hopen dat die allemaal niet nodig hoeven te zijn.”