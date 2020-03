Strengere maatregelen Arabische landen tegen coronavirus

Een aantal Arabische landen neemt verdere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In Tunesië kondigde de regering aan dat het land ‘op slot’ gaat. Tunesiërs mogen alleen de deur uitgaan als dat noodzakelijk is.

Ook in Marokko wordt de bewegingsvrijheid van de mensen drastisch beperkt. De maatregel gaat vrijdagavond in. Het Marokkaanse persbureau MAP meldde dat het niet de bedoeling is de economie helemaal stil te leggen. Wel moet worden voorkomen dat mensen hun huis verlaten als dat niet noodzakelijk is. Mensen die de deur uit willen, moeten daarvoor een document aanvragen bij de autoriteiten.

Jordanië gaat vanaf zaterdag op slot. Alle winkels moeten dichtblijven.