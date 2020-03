Grootste stijging van aantal doden in Italiaanse regio Lombardije

In de zwaar door het coronavirus getroffen Noord-Italiaanse regio Lombardije zijn zo’n 380 nieuwe sterfgevallen gemeld, de grootste stijging in een dag sinds de uitbraak. Het totaal aantal doden door corona komt daarmee op ongeveer 2550. Het aantal besmettingen in de regio met het financiële centrum Milaan liep op tot ruim 22.000.

Voor heel Italië steeg het aantal doden naar 3405, wereldwijd het hoogste aantal, zo werd donderdag bekend. Zelfs China, waar de uitbraak van het nieuwe coronavirus begon, registreerde officieel minder slachtoffers.