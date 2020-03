Cao voor postbezorgers definitief, maar zonder steun van FNV

Postbezorgers van PostNL krijgen 6,5 procent meer loon. Dat staat in de nieuwe cao die sinds vrijdag definitief is. Leden van de vakorganisaties Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV stemden in met het eerder overeengekomen principeakkoord. Leden van FNV stemden niet in met het onderhandelingsresultaat.