BAM moet bouwplaatsen sluiten in België

Bouwer BAM heeft in België al zijn bouwplaatsen stilgelegd. Dat heeft de onderneming gedaan op last van de autoriteiten, werd vrijdag gemeld. Voor alle projecten zijn noodplannen opgesteld en maatregelen getroffen om BAM en zijn klanten te beschermen. Belgen moeten sinds woensdagmiddag zo veel mogelijk thuis blijven om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.