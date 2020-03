Drummer langs A12 bij knooppunt Oudenrijn weggestuurd

Langs de A12 bij Utrecht, bij knooppunt Oudenrijn, is een drummer gesignaleerd. De man had zijn auto in de berm gezet en zat ernaast op zijn drumstel te spelen. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat is langsgereden en heeft de man gevraagd dat ergens anders te gaan doen. De man had geen pech met zijn auto. Hij werkte mee en is niet aangehouden. Wat het doel van zijn actie was, is niet duidelijk.