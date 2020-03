De 25 Nederlandse toeristen die ruim een week in quarantaine hebben gezeten in Vietnam, zijn op weg terug naar Nederland. Ze zijn allemaal negatief getest op het coronavirus en hun quarantaine is opgeheven. Ze zijn vertrokken uit de Vietnamese stad Hoi An, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

