Zorgen in grensgebied over winkel- en tankuitstapjes

Bestuurders aan beide zijden van de Nederlands-Duitse grens maken zich grote zorgen over uitstapjes die bewoners van het grensgebied maken naar het buurland. De burgemeesters van de Duitse Kreis Borken hebben een brandbrief naar de Duitse regering gestuurd dat de coronamaatregelen in het grensgebied gelijkgetrokken moeten worden. De Nederlandse burgemeesters van Enschede en Winterswijk zijn dat met hen eens.

In Duitsland is de horeca nog beperkt open, terwijl die in Nederland is gesloten. In Nederland zijn daarentegen nog winkels open en in Duitsland is dat verboden. Het gevolg is dat Nederlanders de grens oversteken om goedkoop te tanken en uit te gaan. Duitsers komen naar Nederland om te winkelen. Grensverkeer rijdt af en aan. De bestuurders verwachten zondag nog extra drukte.

“Er moeten maatregelen komen die de vele duizenden mensen tegenhouden die gewend zijn om in het buurland te winkelen of uit te gaan”, bepleiten de Nederlandse en Duitse bestuurders. “Landelijke maatregelen tegen verspreiding van het virus, zoals verplichte sluitingen, hebben geen zin als het een paar kilometer verderop heel anders is.”

De Duitse burgemeesters sluiten niet uit dat de grens dichtgaat voor niet-beroepsmatig passagiersvervoer. Langs de grens met België weert de Vlaamse politie sinds vrijdag Nederlanders die in hun land willen tanken.