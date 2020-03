Dit weekend grote drukte verwacht in natuurgebieden

Bezoekers die de natuur intrekken, moeten zich realiseren dat de parkeerplaatsen snel vol zullen zijn. Het advies is om bij voorkeur op de fiets of te voet naar een park of natuurgebied in de eigen buurt te gaan. Zo zijn natuurbezoekers beter over het land verspreid en worden opstoppingen bij de drukste natuurgebieden voorkomen.

Mensen wordt gevraagd zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM: binnenblijven als men verkouden of grieperig is en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Wandelaars moeten speelbossen of andere speelplekken mijden als het er druk is. Ook doen de organisaties een dringende oproep om geen afval te laten slingeren, zeker geen papieren zakdoekjes.

Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bij natuurgebieden alle horeca en informatiecentra gesloten zijn. Ook de openbare toiletten zullen dicht zijn. Omdat het broedseizoen is begonnen moeten mensen doorgaans op de paden blijven en de hond aan de lijn.