Rutte: spreek elkaar aan over afstand houden van 1,5 meter

De premier verwees naar zijn toespraak van maandag waarin hij benadrukte dat we het met 17 miljoen mensen samen doen. “Dit is geen lege zin. Het is de harde realiteit.” Rutte deed donderdag ook al een dringende oproep aan iedereen om écht afstand te houden, omdat dit veel uitmaakt voor de kans op verspreiding van het coronavirus.

De premier hekelde ook opnieuw het grootschalig inslaan van boodschappen dat sommige Nederlanders doen uit angst om straks als de coronacrisis langer duurt, achter het net te vissen. Hamsteren is “achterlijk, een soort massahysterie. Er is geen aanleiding voor”, bezwoer de premier.