Rotterdamse hotels blokkeren mei 2021 al voor songfestival

Hotels in Rotterdam en omgeving nemen geen reserveringen aan voor mei 2021. De hoteliers rekenen erop dat het Eurovisiesongfestival, dat is afgelast vanwege de coronacrisis, volgend jaar alsnog wordt gehouden.

"Als het songfestival volgend jaar wel naar de stad komt, dan moeten we zeker 3000 kamers beschikbaar hebben", stelt voorzitter Roel Dusseldorp van de Stichting Rotterdamse Hotel Combinatie. "Dus totdat de exacte data bekend zijn, kunnen er voor die periode nog geen boekingen worden gedaan."

Lokale brancheorganisatie RHC heeft doorlopend contact met de gemeente Rotterdam en de NPO over de besluiten die genomen gaan worden over het volgende Eurovisiesongfestival. NPO meldde eerder deze week, zoals verwacht, dat de editie in mei 2020 niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Dit besluit betekent een flinke strop voor de Rotterdamse horeca- en hotelbranche.

Overigens zijn er mogelijk wel hotels die reserveringen van sommige gasten onder voorbehoud hebben doorgezet naar mei 2021, voegt Dusseldorp nog toe. "Ik kan mij voorstellen dat je bijvoorbeeld voor vaste klanten zoiets wel wilt doen", legt hij uit. De hotelbranche ontving overigens vrijdagochtend wel al de eerste reserveringen voor eind oktober, als de afgelaste marathon van Rotterdam waarschijnlijk wordt ingehaald.