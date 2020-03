‘Hang een wit shirt met een rood hart voor het raam’

De shirts zijn dan een soort “symbolische witte zorgjas met een groot rood hart dat voor hen klopt en dat laat zien dat we aan hen denken”, aldus de artsenfederatie op haar site.

“We merken dat er in de samenleving veel behoefte is om mensen in de zorg een hart onder de riem te steken”, zegt voorzitter René Héman. “Zoals iedereen begrijpt, zijn zorgverleners druk met maar één ding en dat is zorg verlenen. Ze hebben geen of weinig tijd voor social media en ander nieuws. Het is daarom fantastisch als artsen, verpleegkundigen, apothekers, verloskundigen, fysiotherapeuten, tandartsen - iedereen die nu tijdens de coronapandemie de zorg draaiend houdt - onderweg naar werk of terug van een lange dag, al die steunbetuigingen voor de ramen zien hangen.”

Verder kan iedereen emoticons aan haar of zijn profiel op sociale media toevoegen, een rood hart en een witte jas, suggereert de organisatie.