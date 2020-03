Songfestivalmerchandise nu al in uitverkoop

Nu het Eurovisiesongfestival van 2020 niet doorgaat, zit de European Broadcasting Union (EBU) met een hele berg merchandise waar ze niets meer aan heeft. Shirtjes, sjaaltjes, tassen, sokken, posters en andere prullaria met daarop Rotterdam 2020 zijn haast waardeloos geworden en worden deels al in de uitverkoop aangeboden in de officiële shop.

De EBU heeft in ieder geval alle productieprocessen stopgezet. Bij alle producten staat nu dat er nog maar een minimaal aantal beschikbaar is. "Het zijn nu in principe collector's items geworden", prijst de Europese organisator van het songfestival aan. "Te koop zolang de voorraad strekt."

De Koninklijke Nederlandse Munt gaat ondertussen gewoon door met de productie en levering van de speciale songfestivalmunten die eerder deze maand gepresenteerd werden. Alle speciale herdenkingsmunten blijven dus bestelbaar al wordt er maar een bepaald aantal van gemaakt. De speciale uitgifte is een eerbetoon aan de 65e editie van het liedjesfestijn. In het ontwerp zijn alle winnende nummers tot nu toe verwerkt.

Het Eurovisiesongfestival zou eigenlijk plaatshebben van 12 tot 16 mei maar is uitgesteld naar volgend jaar vanwege de huidige coronacrisis.