De rechtbank in Utrecht heeft Gökmen T. vrijdagmiddag veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de bloedige tramaanslag in Utrecht. Bij de aanslag op het 24 Oktoberplein kwamen op 18 maart vorig jaar vier mensen om het leven en vielen meerdere gewonden. T. heeft bekend het vuur op de slachtoffers te hebben geopend. Tegen hem was begin deze maand levenslang geëist.

