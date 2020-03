Drankensector vraagt overheid om hulp in coronacrisis

Bedrijven in de drankensector vragen de overheid om hulp om de coronacrisis door te komen. De bedrijven roepen staatssecretaris Hans Vijlbrief (Belastingdienst) in een brief op om de jaarlijkse alcoholaccijnzen en zogeheten verbruiksbelasting uit te stellen. Voor horecaondernemers zette de fiscus afgelopen week het innen stil van onder meer de inkomsten- en vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen.

Restaurants en cafés zijn dicht tot en met begin april. Producenten en distributeurs van (non-)alcoholische dranken merken de grote gevolgen daarvan. Naar schatting wordt een derde van alle drank verkocht via de horeca. Bedrijven betalen jaarlijks ruim 1,3 miljard euro in de vorm van accijnzen op alcoholhoudende dranken en verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. De betaling hiervan vergroot de druk op de branche, die al in zwaar weer verkeert.

De brief is opgesteld door de Nederlandse Brouwers, Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), SpiritsNL (branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken), Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) en de Vereniging voor de Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH).