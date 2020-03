‘Ouderenuurtje AH werkt averechts’

Zeventigplussers kunnen vanaf maandag tijdens een speciaal voor hen gereserveerd uurtje naar Albert Heijn, waardoor er rust en ruimte is. Ze moeten er wel vroeg voor uit de veren, want het is op werkdagen van 07.00 tot 08.00 uur. Ouderenbond ANBO vindt het niet alleen daarom helemaal niks. “Het gaat averechts werken.”