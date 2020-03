Aantal nieuwe asielaanvragen in EU in 2019 omhoog

Vorig jaar hebben 612.700 mensen een eerste asielaanvraag ingediend in de 27 EU-lidstaten. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2018. Het ging vooral om Syrische, Afghaanse en Venezolaanse asielzoekers, meldt het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. Nederland kreeg 2000 meer aanvragen dan in 2018, een stijging van 10 procent.